Патрушев рассказал о тайной сети на Украине по продаже детей за рубеж

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Преступная сеть, которая занималась торговлей детьми, действовала на Украине с 2014 года, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, комментируя журналистам разоблачающие статьи в украинских СМИ. Он уточнил, что детей вывозили из Киева и Харькова.

Среди подозреваемых — руководители крупных клиник. Преступная сеть, по имеющейся информации, действовала с 2014 года. Детей из Киева и Харькова тайно переправляли за границу, — сказал он.

По его словам, украинская прокуратура уже выявила восемь таких случаев, еще 40 проверяют.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинских детей вывозят на Запад, расчленяют и достают органы, чтобы лечить «богатеньких мерзавцев». Он отметил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным оказывать поддержку и решать вопросы оздоровления несовершеннолетних, несмотря на упреки со стороны западников.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев также заявил, что на Украине у раненых тайно изымают органы для трансплантации. По его словам, именно для этого власти бросают солдат в «мясные штурмы». Он предположил, что это одна из причин, почему президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в котором предусмотрена «трансплантация органов без согласия».