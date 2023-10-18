Суд арестовал «самую счастливую маму» по делу о торговле детьми СК: суд в Москве арестовал на два месяца мать 15 детей по делу о торговле людьми

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

Московский суд арестовал на два месяца «самую счастливую маму» Юлию Логинову по делу о торговле детьми, сообщает столичный СК в своем Telegram-канале. Также под стражу до 16 декабря отправились ее сообщницы: другая многодетная мать, владелица фонда Наталья Патока и суррогатная мать из Узбекистана Фарруха Усканова.

Преображенским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16.12.2023, — сказано в сообщении.

Также в рамках уголовного дела прошли обыски в частной медицинской клинике «Дельта Клиник» в центре Москвы. Как полагают следователи, именно в этой организации обвиняемая получила подложные документы, содержащие ложные медицинские данные. Обыски проходили в кабинетах персонала, также силовики осмотрели места хранения медикаментов.

О возможной продаже детей многодетной матери из Москвы стало известно накануне. В прокуратуре заинтересовались многодетной матерью после того, как в крови одного из ее 15 детей нашли препарат, запрещенный к применению при его болезни. По факту умышленного причинения вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. В ходе проверки обнаружилось, что женщина подделала документы о родстве с некоторыми несовершеннолетними детьми. Генетическая экспертиза подтвердила факт отсутствия родства между москвичкой и ее пятью детьми.

Вместе с ней была задержана 30-летняя гражданка Узбекистана, которая могла продать двоих детей женщине сразу же после их рождения. Также по делу проходит 44-летняя руководительница приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которая тоже воспитывает 15 детей.