Суд в колонии по новому делу Навального продолжится 21 февраля
Александр Чеков
Александр Чеков
20:44, 15 февраля 2022
Алексей Навальный(в центре)Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Читайте нас в Google Новости
Лефортовский суд Москвы 21 февраля на выездном заседании в исправительной колонии N2 города Покров Владимирской области продолжит рассмотрение уголовного дела о мошенничестве и оскорблении суда в отношении оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила председательствующая Маргарита Котова. Её слова приводит «Интерфакс».
Отложить рассмотрение дела на 21 февраля в 10:00, — объявила она.
В ходе заседания Навальный просил суд отложить процесс с учётом начинающегося у него 16 февраля в колонии длительного свидания с женой. Судья пообещала оппозиционеру учесть это.
Ранее государcтвенный обвинитель по новому делу в отношении Навального заявила о cуществовании сговора во главе с подсудимым, целью которого была незаконная смена власти, а также хищение пожертвований, поступавших на cчета подконтрольных им юридических лиц.
Навального обвиняют в растрате 356 млн рублей из средств, которые были пожертвованы Фонду борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Кроме того, оппозиционера обвинили в умышленном и демонстративном неуважении к суду.