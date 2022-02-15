Суд в колонии по новому делу Навального продолжится 21 февраля

Лефортовский суд Москвы 21 февраля на выездном заседании в исправительной колонии N2 города Покров Владимирской области продолжит рассмотрение уголовного дела о мошенничестве и оскорблении суда в отношении оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила председательствующая Маргарита Котова. Её слова приводит «Интерфакс».

Отложить рассмотрение дела на 21 февраля в 10:00, — объявила она.

В ходе заседания Навальный просил суд отложить процесс с учётом начинающегося у него 16 февраля в колонии длительного свидания с женой. Судья пообещала оппозиционеру учесть это.

Ранее государcтвенный обвинитель по новому делу в отношении Навального заявила о cуществовании сговора во главе с подсудимым, целью которого была незаконная смена власти, а также хищение пожертвований, поступавших на cчета подконтрольных им юридических лиц.

Навального обвиняют в растрате 356 млн рублей из средств, которые были пожертвованы Фонду борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Кроме того, оппозиционера обвинили в умышленном и демонстративном неуважении к суду.