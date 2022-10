Суд удовлетворил иск Дерипаски к Навальному

Фото: World Economic Forum/flickr.com

Зеленоградский суд Москвы удовлетворил иск владельца «Русала» Олега Дерипаски к оппозиционеру Алексею Навальному, его соратникам и трем изданиям, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бизнесмена Алексея Мельникова. Судья также назначил ответчикам штраф в размере 50 тысяч рублей.

Суд удовлетворил иск Олега Дерипаски к Алексею Навальному, — заявил собеседник агентства.

Ответчиков также обязали опубликовать опровержение информации о Дерипаске в течение десяти суток с момента вступления решения в силу, передает «Интерфакс». Помимо этого, судья постановил удалить фотографию бизнесмена с главой МИД России Сергеем Лавровым, так как это представляет собой вмешательство в частную жизнь истца.

Ранее предприниматель подал иск о защите чести и достоинства к основателю ФБК (НКО, исполняющая функции иностранного агента; признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), блогеру Георгию Албурову и журналистке Марии Певчих, а также изданиям The Insider (организация, исполняющая функции иностранного агента), New Lines и Associated Newspapers Limited.

Дерипаска подал иск к Навальному в августе 2022 года. Сообщалось, что поводом для обращения в суд, вероятно, послужило расследование команды Навального «Яхты, взятки и любовница», которое могло опорочить бизнесмена.