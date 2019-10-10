https://static.news.ru/photo/ff758cfa-88c6-11e9-9de6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Тверской суд продлил арест бизнесмену Альберту Худояну. Об этом сообщила пресс-служба суда.

10 октября 2019 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей Худояну А.А. до 14 ноября 2019 года, — сказала пресс-секретарь суда.

Предыдущее продление меры пресечения состоялось недавно — 3 октября. Тогда содержание под стражей Худояну было продлено до 14 октября. Такая частота рассмотрения ходатайств о продлении ареста связана с решением Мосгорсуда. 25 сентября при рассмотрении апелляционной жалобы защиты на продление ареста суд постановил вернуть материалы дела в районный суд и заслушать ходатайство следствия заново. Это произошло из-за того, что в Тверском суде были допущены нарушения — ходатайство слушалось в отсутствие обвиняемого. Адвокат Худояна Сергей Чижков после заседания 3 октября отметил, что оно также прошло с нарушениями — содержание под стражей продлили без участия адвокатов.

Изначально бизнесмен был отправлен под домашний арест, однако 8 июля Мосгорсуд изменил меру пресечения на содержание под стражей.

Владельца компании Optima Development обвиняют в хищениях на 2,2 млрд рублей.

Ранее News.ru писал, что суд арестовал активы в рамках дела Худояна.