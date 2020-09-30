Суд признал арест на имущество родственницы Фургала законным

https://static.news.ru/photo/f9119a04-0325-11eb-946d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд не согласился снять арест с имущества Олеси Киреевой, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил постановление Басманного суда об аресте имущества оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — сказала судья Смолкина.

Олеся Киреева — племянница бывшей жены Фургала Ларисы Стародубовой. По версии следствия, Фургал передал ей эти деньги с целью сокрытия. По мнению самого Фургала, свои накопления на хранение родственнице передала его бывшая супруга Стародубова. Киреева на вопросы следователей отвечать отказалась, воспользовавшись 51-й статьёй Конституции.

Ни я, ни изъятые деньги не имеют отношения к расследуемого уголовному делу. Изъятие считаю незаконным и прошу вернуть деньги, — сказала она на допросе следователю.

Адвокат Киреевой Евгений Рассоленко просил снять арест с денег. Он пытался доказать, что 400 тысяч долларов принадлежат Стародубовой, а не Фургалу. По его словам, у женщины были такие средства, так как она имела долю в 10% в уставном капитале компании «Григ Чернобельского». У Киреевой же деньги оказались на хранении по просьбе Стародубовой, которая действительно является её родственницей.

Следователь Задорожный, в свою очередь, заявил, что брак Фургала и Стародубовой был фиктивным и заключён только ради того, чтобы подсудимый мог хранить свои деньги на её счетах. Соответственно, арестованные средства, по сути, принадлежат Фургалу. Эти сведения сообщил другой фигурант этого уголовного дела Николай Мистрюков.

Брак был фиктивным, чтобы Фургал переписал на неё своё имущество, чтобы на нём как на депутате Госдумы ничего не висело, — зачитала судья его показания.

Деньги у Киреевой были изъяты 20 июля 2020 года, 27 июля арестованы. До 8 ноября 2020 года ей запрещено распоряжаться этими средствами.

Заседание проходило в открытом режиме. Фургал поблагодарил судью за открытый процесс, указав, что все остальные заседания по его делу проходят за закрытыми дверями.

Сергей Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах.

Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме. С 10 июля 2020 года находится под стражей.