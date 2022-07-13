Суд оставил Моргенштерна в списке иноагентов Суд в Москве признал законным включение рэпера Моргенштерна в список иностранных агентов

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Алишер Моргенштерн

Замоскворецкий суд Москвы признал правомерным включение рэпера Алишера Моргенштерна (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) в список иностранных агентов, пишет ТАСС. Тем самым соответствующий иск музыканта отклонен в полном объеме.

Суд рассмотрел исковое заявление Моргенштерна А. Т. к Минюсту РФ, в котором он оспаривает включение его в перечень физлиц-иноагентов, и решил исковые требования истца отклонить в полном объеме, — огласил судья решение.

В конце мая адвокат Моргенштерна Сергей Жорин обжаловал в Замоскворецком суде решение Министерства юстиции РФ о включении артиста в список иноагентов. По словам защитника, музыкант не участвует в политической деятельности России. Представители Минюста внесли рэпера в реестр 6 мая.

Ране суд отклонил иск журналиста Юрия Дудя (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), который пытался оспорить этот статус. Иск был зарегистрирован в Лефортовском суде Москвы 1 июня. В реестр блогер попал 15 апреля.