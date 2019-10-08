https://static.news.ru/photo/a4e813d6-e9ae-11e9-96a0-fa163e074e61_660.jpg Ирина Гаращенко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Головинский суд Москвы направил Ирину Гаращенко на принудительное лечение. Решение вступило в силу ещё 10 сентября. Об этом News.ru сообщил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

Однако, по его словам, женщина всё ещё остаётся в СИЗО, так как у нее нет паспорта, необходимого для лечения.

Мы обратились к руководству СИЗО и попросили их обратиться в миграционную службу, чтобы женщине в ускоренном порядке изготовили паспорт, и она смогла пройти лечение, — говорит Мельников.

Он добавил, что сейчас Гаращенко находится в психиатрическом отделении СИЗО-2 «Бутырка».

Также правозащитник пояснил, что длительность нахождения в больнице определят врачи.

Она пролечится там какое-то время, надеюсь, выздоровеет и потом сможет вернуться. Она освобождена от уголовного преследования, так как признана невменяемой. Её дело рассматривалось в суде только в контексте признания её невменяемой, — уточнил он.

Мельников сказал, что на данный момент Гаращенко отстранили от опеки над дочерью, однако не лишили родительских прав.

Ирина Гаращенко была арестована Савёловским судом 12 марта. Её обвиняли в покушении на убийство (ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УК). Её пятилетнюю дочь обнаружили одну в захламлённой квартире. У ребенка отсутствовали социальные навыки, она была в грязной одежде, в шею вросла резинка для волос. Девочку госпитализировали. Позже Гаращенко признали невменяемой.

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