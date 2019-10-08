Головинский суд Москвы направил Ирину Гаращенко на принудительное лечение. Решение вступило в силу ещё 10 сентября. Об этом News.ru сообщил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.
Однако, по его словам, женщина всё ещё остаётся в СИЗО, так как у нее нет паспорта, необходимого для лечения.
Мы обратились к руководству СИЗО и попросили их обратиться в миграционную службу, чтобы женщине в ускоренном порядке изготовили паспорт, и она смогла пройти лечение, — говорит Мельников.
Он добавил, что сейчас Гаращенко находится в психиатрическом отделении СИЗО-2 «Бутырка».
Также правозащитник пояснил, что длительность нахождения в больнице определят врачи.
Она пролечится там какое-то время, надеюсь, выздоровеет и потом сможет вернуться. Она освобождена от уголовного преследования, так как признана невменяемой. Её дело рассматривалось в суде только в контексте признания её невменяемой, — уточнил он.
Мельников сказал, что на данный момент Гаращенко отстранили от опеки над дочерью, однако не лишили родительских прав.
Ирина Гаращенко была арестована Савёловским судом 12 марта. Её обвиняли в покушении на убийство (ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УК). Её пятилетнюю дочь обнаружили одну в захламлённой квартире. У ребенка отсутствовали социальные навыки, она была в грязной одежде, в шею вросла резинка для волос. Девочку госпитализировали. Позже Гаращенко признали невменяемой.
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