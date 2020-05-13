Суд арестовал шесть моржей из приморской «китовой тюрьмы»

https://static.news.ru/photo/efb7d326-94dd-11ea-9c03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Арбитражный суд Новосибирской области арестовал шесть моржей, которые были выловлены для «китовой тюрьмы» на территории Приморья. Инстанция приняла соответствующее решение после заявления Амурской бассейновой прокуратуры.

Арест наложили на моржей, которые в настоящее время находятся у ООО «Акватория» и ООО «Акватория+». Амурская бассейновая прокуратура обратилась в новосибирскую инстанцию с просьбой «принять срочные обеспечительные меры по иску об истребовании из незаконного владения шести моржей», сообщается на официальном сайте суда.

Арест в данном контексте означает, что два указанных ООО не могут продать моржей иным лицам до тех пор, пока судом не будет принято окончательное решение по иску от прокуратуры.

Как ранее писал NEWS.ru, Росприроднадзор по согласованию с правительством России отказался выдавать разрешение на продажу за границу шести моржат, которых активисты обнаружили в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя. Их предполагалось переправить в Китай «в культурно-просветительских целях».