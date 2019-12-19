https://static.news.ru/photo/f12f5ff2-227e-11ea-84d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georg Wendt/dpa/Global Look Press

Росприроднадзор по согласованию с правительством России отказался выдавать разрешение на продажу за границу шести моржат, которых активисты обнаружили в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя. Их предполагалось переправить в Китай «в культурно-просветительских целях».

Отказать в продаже просили экологи. Они также ходатайствовали о том, чтобы отказывать любым другим заявителям в выдаче разрешений на вывоз за рубеж морских животных.

После получения заявления Росприроднадзор начал проверку, сообщили в ведомстве. Там уточнили, что вылов моржат произвели законно, но использовать в культурно-просветительских целях их можно только на территории России.

О существовании «китовой тюрьмы» в Приморье стало известно в октябре 2018 года. В ней содержались 11 косаток и 87 белух, предназначавшихся для продажи в Китай. Постепенное освобождение животных началось в июне 2019 года. Как ранее писал News.ru, последняя группа белух была отпущена на свободу 10 ноября.

Ранее NEWS.ru писал, что Заксобрание Ленинградской области разработало законопроект, согласно которому китообразных, в частности косаток и белух, нельзя будет помещать в дельфинарии, а уже находящихся там животных нужно будет выпустить.