Росприроднадзор по согласованию с правительством России отказался выдавать разрешение на продажу за границу шести моржат, которых активисты обнаружили в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя. Их предполагалось переправить в Китай «в культурно-просветительских целях».
Отказать в продаже просили экологи. Они также ходатайствовали о том, чтобы отказывать любым другим заявителям в выдаче разрешений на вывоз за рубеж морских животных.
После получения заявления Росприроднадзор начал проверку,
О существовании «китовой тюрьмы» в Приморье стало известно в октябре 2018 года. В ней содержались 11 косаток и 87 белух, предназначавшихся для продажи в Китай. Постепенное освобождение животных началось в июне 2019 года. Как ранее писал News.ru, последняя группа белух была
Ранее NEWS.ru писал, что Заксобрание Ленинградской области разработало законопроект, согласно которому китообразных, в частности косаток и белух, нельзя будет помещать в дельфинарии, а уже находящихся там животных нужно будет выпустить.
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