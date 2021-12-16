Суд арестовал подозреваемую в хищении 20 млн рублей кассиршу из Ачинска

Ачинский городской суд арестовал на два месяца кассира одного из банков, подозреваемую в краже более 20 млн рублей. Под стражей женщина пробудет до 7 февраля 2022 года, сообщается на сайте краевого главка ГУ МВД со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Сегодня в Ачинском городском суде состоялось судебное заседание, на котором решался вопрос о мере пресечения местной жительнице, которая подозревается в присвоении крупной суммы, принадлежавшей банку. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком один месяц 24 дня, — пояснила Волк.

Ранее из регионального отделения одного из банков была похищена крупная сумма денег. Подозрение пало на кассира организации. В тот же день её мать сообщила об исчезновении женщины. Однако полицейские не поверили родственнице и возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По данным ведомства, всего было похищено 15 млн рублей, $49,5 тысячи и €49,2 тысячи.

Впоследствии один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой на самом деле осведомлена о её местонахождении. Было принято решение ещё раз побеседовать с ней, после чего женщина убедила дочь прийти в полицию и сдаться.