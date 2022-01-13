Суд арестовал обвиняемого в убийстве нижегородского депутата

Суд избрал меру пресечения жителю Нижегородской области, обвиняемому в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа Валентина Розина. По ходатайству следствия, его заключили под стражу, сообщается на сайте регионального управления СКР.

13 января 2022 года судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается. Назначен комплекс судебных экспертиз, включая, медицинскую, баллистическую и молекулярно-генетическую.

Депутат получил ранение из охотничьего ружья 11 января. Он самостоятельно добрался до дома, вызвал скорую помощь, но в больнице во время операции он скончался. Перед смертью он назвал имя человека, стрелявшего в него. Им оказался 39-летний Сергей Смирнов.

Как сообщалось ранее, обвиняемый в убийстве депутата неоднократно был судим. По данным МВД, на него зарегистрировано три единицы огнестрельного оружия. По версии следствия, убийство могло быть совершено по двум мотивам: ревность и конфликт на работе.