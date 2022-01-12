МВД опубликовало видео задержания убийцы депутата в Нижнем Новгороде

Министерство внутренних дел 12 января опубликовало видеозапись задержания подозреваемого в убийстве депутата Коверинского муниципального округа Нижегородской области Валентина Розина. Он был задержан сотрудниками ГИБДД на одной из дорог Нижнего Новгорода, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошёл 11 января. Вечером в госпиталь поступил 59-летний депутат Коверинского муниципального округа с огнестрельным ранением из охотничьего ружья. После ранения пострадавший смог дойти до дома и вызвать бригаду скорой помощи, но в больнице во время операции он скончался. Перед смертью раненый смог назвать имя стрелявшего, им оказался 39-летний Сергей Смирнов.

На кадрах видна дорога с оживлённым движением автомобилей. Сотрудники остановили тёмный седан, в котором находился разыскиваемый. Сообщается, что он ехал в такси лёжа, чтобы его не обнаружили правоохранители.

Согласно информации МВД, мужчина не раз был судим и на него зарегистрировано три единицы огнестрельного оружия. Следствие рассматривает два варианта мотива убийства депутата: ревность и конфликт на работе.

Депутат был директором строительной компании «Русский лес». 11 января предприниматель поругался с сотрудником и пригрозил его уволить.

Ранее депутата Законодательного собрания Ростовской области вместе с женой обнаружили убитыми в своём доме в Зернограде. У обоих рубленые раны в области головы. Мотивом убийства была личная неприязнь подозреваемого в убийстве. Такую версию озвучила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.