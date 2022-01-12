В Нижегородской области депутата убили из охотничьего ружья

В Нижегородской области депутат скончался от огнестрельного ранения. В 59-летнего народного избранника Коверинского муниципального округа Валентина Р. выстрелил из охотничьего ружья 39-летний Сергей С, сообщает Telegram-канал «112».

Пострадавший смог дойти до дома и вызвать скорую. Его экстренно доставили в больницу, но во время операции он умер. Сейчас убийцу депутата разыскивают. В городе введён план «Перехват». Мужчина, подозреваемый в преступлении, как отмечается в сообщении, был ранее судим за убийство и разбой.

Известно, что мотивом убийства стал конфликт на работе. Депутат был директором строительной компании «Русский лес». 11 января предприниматель поругался с сотрудником и пригрозил его уволить.

Ранее депутата Законодательного собрания Ростовской области вместе с женой обнаружили убитыми в своём доме в Зернограде. У обоих рубленые раны в области головы. Мотивом убийства была личная неприязнь подозреваемого в убийстве. Такую версию озвучила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.