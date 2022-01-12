В Нижегородской области депутата убили из охотничьего ружья

В Нижегородской области депутат скончался от огнестрельного ранения. В 59-летнего народного избранника Коверинского муниципального округа Валентина Р. выстрелил из охотничьего ружья 39-летний Сергей С, сообщает Telegram-канал «112».
Пострадавший смог дойти до дома и
Известно, что мотивом убийства стал конфликт на работе. Депутат был директором строительной компании «Русский лес». 11 января предприниматель поругался с сотрудником и пригрозил его уволить.
Ранее депутата Законодательного собрания Ростовской области вместе с женой обнаружили убитыми в своём доме в Зернограде. У обоих рубленые раны в области головы. Мотивом убийства была личная неприязнь подозреваемого в убийстве. Такую версию озвучила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.