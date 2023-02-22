Суд арестовал 18-летнего активиста после заявки на митинг против СВО

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Максим Лыпкань

Хамовнический суд Москвы арестовал активиста Максима Лыпканя, который подал заявку на митинг против специальной военной операции 24 февраля, передает Telegram-канал «Осторожно, новости!». Известно. что молодому человеку только две недели назад исполнилось 18 лет. Сам фигурант и его представители просили закрыть заседание от слушателей в связи с риском раскрытия медицинской тайны. Однако судья отказала, и процесс состоялся в открытом режиме.

Лыпканя был арестован по статье о фейках о ВС РФ. Дело изначально было возбуждено после его разговора с журналистами «Радио Свобода» (внесен Минюстом в список иностранных агентов). 21 февраля силовики провели обыск в доме у молодого человека, тогда же его отвезли в СК.

В ходе заседания суда Лыпканя уверял, что не представляет никакой опасности для общества. Его адвокаты настаивали на том, что их подзащитный страдает от психического расстройства.

Ранее суд в Кирове заочно назначил пять лет колонии общего режима композитору и бывшему дирижеру Вятской филармонии Прохору Протасову, написавшему гимн города. По данным «Медиазоны» (включена Минюстом РФ в список иноагентов), музыканта приговорили к заключению из-за высказываний о специальной военной операции.

По версии гособвинения, композитор в соцсети «ВКонтакте» распространял фейки про ракетный удар по торговому центру в Кременчуге и убийства людей в Буче. Обвинение запрашивало для Протасова девять лет колонии и просило на четыре года лишить его права администрировать и создавать сайты.