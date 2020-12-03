Студенты заступились за преподавателя, который оскорблял их во время зачёта

https://static.news.ru/photo/6a94dd3e-3577-11eb-b64c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Студенты поддержали преподавателя физкультуры Петербургского технологического института, который оскорблял их во время дистанционного зачёта.

Так, преподаватель Наталия Воробьёва во время занятия заявила, что ищет «умную девочку для своих мальчиков». Она также отметила, что её главная цель — женить своих сыновей, и подчеркнула, что нынешние студентки «красивые, но тупые».

Кроме того, педагог жаловалась на бедность ряда девушек и плохую наследственность. В завершение зачёта Воробьёва заявила, что она «замечательный преподаватель и великий психолог», пишет издание «Подъём».

По словам студентов, они совсем не обижаются на своего преподавателя. Так, недавно у женщины был выявлен коронавирус, медики диагностировали у неё 16% поражения лёгких. Кто-то даже отметил, что педагог лежала в больнице.

Эта женщина очень хороший человек, мы у неё полтора года отучились. Видимо, на этой почве её, так скажем, понесло, — рассказали студенты.

Ранее NEWS.ru писал, что учителя истории из Нальчика, избитого в ходе конфликта с учеником, перевели из реанимации в обычную палату.

Состояние пострадавшего оценивалось как среднетяжёлое. У педагога выявили сотрясение мозга и многочисленные переломы, в том числе челюстно-лицевые.