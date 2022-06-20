Назван один из приоритетов для российской армии Контр-адмирал Чекмасов назвал строительство авианосца приоритетом для армии России

Фото: Министерство обороны РФ

В качестве одного из приоритетов развития Военно-морского флота (ВМФ) России является создание авианосца, рассказал контр-адмирал, военный эксперт Михаил Чекмасов. По его словам, соответствующий указ утвердил президент России Владимир Путин еще в 2017 году, передает «Газета.Ru». Пока у России есть только один тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

Согласно Основам государственной политики России в области военно-морской деятельности на период до 2030 года, которые утверждены указом президента России в 2017 году, в качестве одного из приоритетов в области строительства и развития ВМФ планируется создание морского авианесущего комплекса. То есть положительные решения по этому вопросу приняты, — уточнил Чекмасов.

По его словам, необходимость наличия боевых авианосцев в России и СССР обсуждалась еще после окончания Второй мировой войны. Адмирал флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов предлагал построить их в рамках двух десятилетних программ, однако их отвергло руководство государства. Сейчас единственный авианосец в российском арсенале «Адмирал Кузнецов» проходит ремонт и вернется в состав ВМФ только в 2024 году. У США, например, на данный момент в строю находятся 11 таких кораблей.

Ранее американский авианосец USS Kearsarge прибыл в Швецию для участия в учениях НАТО по «сдерживанию» России. На борту судна находятся 2,4 тыс. членов экипажа, также могут находиться 26 военных самолётов и вертолётов.