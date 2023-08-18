Строительный эксперт развеял три популярных мифа о пластиковых окнах Строительный эксперт Васильев: полная шумоизоляция с пластиковыми окнами — миф

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Полная шумоизоляция помещений после установки пластиковых окон — один из трех самых популярных мифов, связанных с подобными изделиями, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он отметил, что второе заблуждение связано с количеством камер в профиле и стеклопакете и качеством, а третье — с вредностью ПВХ.

Пластиковые окна не гарантируют полную шумоизоляцию. Это миф. Через зазоры между стеклом и уплотнителем, монтажные швы, проникает холодный воздух. Существуют требования к вентиляции помещения. Воздух с улицы должен проникать внутрь, иначе в квартире невозможно находиться из-за духоты, — добавил Васильев.

По его словам, пластиковое окно выручит, если рядом оживленная магистраль, или во дворе работает строительная техника, но 100-процентную шумоизоляцию не обеспечит.

Второй миф: чем больше камер в профиле и стеклопакете, тем лучше. Профиль — каркас окна. Внутри него полости (камеры), обычно от 3-х до 8-ми. Количество камер влияет на тепло- и шумопроводимость, утяжеляя конструкцию и увеличивая цену. Проанализируйте, какой вариант в вашем регионе самый ходовой. Не переплачивайте за лишний материал, — рассказал Васильев.

Эксперт подчеркнул, что поливинилхлорид, используемый в производстве пластиковых окон, безопасен — из него изготавливают емкости для пищи.