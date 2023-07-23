Стоматолог предупредила, чем заканчивается запущенный кариес Стоматолог Патлатая рассказала, что запущенный кариес может привести к потере зуба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Невылеченный кариес может привести к поражению корня зуба и его потере, рассказала в беседе с NEWS.ru хирург-стоматолог Надежда Патлатая. Она подчеркнула, что полость рта — одна из самых кровоснабжаемых. С током крови микроорганизмы, которые копились во рту, распространяются по различным органам, поэтому ни один врач не возьмет на операцию человека, у которого не санирован рот, отметила Патлатая.

Врач отметила, что «самое грязное место» у человека именно рот, в нем самое разнообразное скопление микрофлоры.

Если зубы не лечить, это может привести к поражению корня зуба, что может привести к его потере. Кроме того, возможно развитие пародонтита — воспаления десневой ткани и опоры зуба, которое может привести к уменьшению альвеолярного отростка и дальнейшим сложностям в протезировании, — сказала Патлатая.

Хирург также объяснила процесс поражения зубов кариесом. Он со временем проникает все глубже в зуб и начинает поражать его дентин — слой, находящийся под эмалью. Если вовремя не обратиться к зубному специалисту, это может привести к развитию пульпита — воспаления зубной пульпы, которая содержит нервы и сосуды.

Пульпит сопровождается сильной болью, чувствительностью к холоду и теплу, а также отеком лица. Нелеченый кариес может привести к развитию абсцесса — гнойного воспаления в зубе или вокруг него, — пояснила стоматолог.

Ранее стоматолог-терапевт Елена Мартынова предупредила, что проблемы с зубами могут вызывать различные болезни. Она пояснила, что кариес и воспалительные заболевания десен повышают риск развития гайморита. Кроме того, из-за проблем с зубами могут возникнуть боль в ушах и головокружение.