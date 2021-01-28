Руслан Белый отпустил шутку на прощании со стендап-комиком Шаляпиным

https://static.news.ru/photo/719a6e08-615c-11eb-9914-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный стендап-комик Руслан Белый во время церемонии прощания с Александром Шаляпиным отметил, что юморист не только снялся в известном фильме, но и собрал «Крокус».

Сане бы точно понравилось, что здесь сейчас много телекамер. Он снялся в «Бумере» и в отличие от моих комиков выступал в «Крокусе». Саня, спасибо тебе большое. У тебя осталась прекрасная дочь, — цитирует юмориста «Москва 24».

Ранее стало известно, что семья стендапера Александра Шаляпина, совершившего самоубийство, отказалась от кремации тела, хотя при жизни комик настаивал на этом. В итоге артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, рассказали друзья мужчины. По словам приятелей, Шаляпин очень переживал из-за недостатка выступлений из-за пандемии коронавируса. Представитель программ реабилитации РФ в ООН Никита Лушников, который знал стендапера, заявил, что опечален случившимся.

Прощание со стендап-комиком Александром Шаляпиным проходит 28 января в прощальном зале на Троекуровском кладбище. Церемония началась в 12:00.

Тело Александра Шаляпина было обнаружено в его квартире в Москве в ночь на 25 января. Нашла комика его жена, вернувшаяся с дачи. По словам супруги, Шаляпин долго не мог справиться с алкогольной зависимостью, он страдал от депрессии.

Накануне комик вернулся из белгородской клиники, где проходил очередной курс лечения. Что произошло, пока он был в квартире один, неизвестно, но в итоге артист свёл счёты с жизнью, писал NEWS.ru.