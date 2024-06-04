Starbucks планирует вернуться в Россию Starbucks подала заявки на регистрацию 14 товарных знаков в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Американская компания Starbucks Corporation подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявки на регистрацию 14 товарных знаков в России, пишут «Ведомости». Согласно базе данных Роспатента, заявки направлялись с конца мая по 1 июня 2024 года.

Речь идет о товарных знаках по 21, 30, 35 и 43-му классам Международной классификации товаров и услуг. Компания хочет зарегистрировать товарные знаки для кофе моментального приготовления, приготовления напитков и пищи для употребления на месте, администрирования программы лояльности и другого. Корпорация намерена оставить за собой бренды Starbucks, кофе Starbucks, «Старбакс кофе», фраппучино и прочие для возвращения в Россию.

В марте 2022 года сеть кофеен сообщила о приостановке всей деловой активности в РФ. Также Starbucks прекратила поставлять продукцию на территорию страны. Позднее компания решила уйти с российского рынка. Активы Starbucks приобрели ресторатор Антон Пинский, бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) и компания «Синдика». Партнеры запустили сеть кафе Stars Coffee.

Ранее автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Маломезов заявил о возможности избежать болезней Альцгеймера, Паркинсона, а также диабета II типа благодаря кофе. По его словам, взрослый человек может выпить две-три чашки бодрящего напитка за сутки без ущерба здоровью.