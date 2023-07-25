«Станет онлайн-банком»: экономист описал будущее Twitter Экономист Разуваев: Twitter может превратиться в успешный онлайн-банк

Фото: Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

Социальная сеть Twitter может превратиться в успешный онлайн-банк с цифровой и криптовалютой, а также доступом к любым активам по всему миру, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, для этого у платформы имеется большой кредит доверия среди пользователей.

Допускаю, что Twitter станет еще и онлайн-банком, только туда еще попадет криптовалюта и, возможно, в перспективе появится выход на цифровые валюты. Сей резерв был готов к запуску цифрового доллара еще пару лет назад, однако из-за коронавируса об этом забыли. Компания должна будет давать доступ к любым активам по всему миру. Учитывая, что компания известная и ею пользуются повсеместно, считаю, что у них получится стать успешным финансовым хабом, — сказал экономист.

В то же время он подчеркнул, что подобные перемены потребуют серьезных финансовых вложений. По словам Разуваева, даже в России создание приложения для торговли акциями на фондовой бирже стоит порядка $2 млн.

У Илона Маска они точно есть. Эта новая фишка, если она будет успешно и правильно организована, то почему бы и нет, — заключил аналитик.

Социальная сеть Twitter ранее подверглась масштабным изменениям, в рамках которых логотип птицы сменили на букву Х. Сам домен X.com с 23 июля перенаправляет пользователей на платформу Twitter. До сих пор там лишь отображалась буква X. Компания — владелец платформы теперь носит название X Corp.

Ребрендинг социальной сети вызвал противоречивую реакцию в обществе. На этом фоне Маск уже пообещал доработать дизайн логотипа. В то же время он отметил, что платформа откажется от привычного названия публикаций, так как оно уже не актуально.