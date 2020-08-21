Станцию метро «Рижская» в Москве закроют на год

https://static.news.ru/photo/1ef8941a-e3a1-11ea-9064-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Станцию «Рижская» Калужско-Рижской линии московского метро 22 августа закроют на ремонт. Работы будут длиться год.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте мэра столицы. Согласно ему, в этот период для москвичей будет организовано движение бесплатных автобусов КМ до станции «Проспект Мира», которые будут курсировать ежедневно с 05:30 до 02:00. Автобусы будут перевозить пассажиров по выделенной полосе от Рижского вокзала до Рижской площади, что существенно сократит время пути.

Необходимость полного закрытия станции на время ремонтных работ обусловлено наличием на «Рижской» только одного выхода. За год планируется вернуть вестибюлю его исторический облик. В частности, реставраторы восстановят декоративную отделку потолка, пола и колонн на «Рижской». Кроме того, устаревшие эскалаторы будут заменены на современные.

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