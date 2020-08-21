Станцию метро «Рижская» в Москве закроют на год

Станцию «Рижская» Калужско-Рижской линии московского метро 22 августа закроют на ремонт. Работы будут длиться год.
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Необходимость полного закрытия станции на время ремонтных работ обусловлено наличием на «Рижской» только одного выхода. За год планируется вернуть вестибюлю его исторический облик. В частности, реставраторы восстановят декоративную отделку потолка, пола и колонн на «Рижской». Кроме того, устаревшие эскалаторы будут заменены на современные.
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