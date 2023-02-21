Стало известно, вызвано ли землетрясение в Турции «стержнями из космоса» Военный обозреватель Суконкин: землетрясение нельзя вызвать сброшенными из космоса титановыми стержнями

Фото: Tunahan Turhan/Global Look Press

Землетрясение нельзя вызвать титановыми стержнями, сброшенными из космоса, даже если они размером с опору ЛЭП, заявил NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Таким образом собеседник прокомментировал заявление главы Космического агентства Турции Сердара Йылдырыма. Руководитель ведомства предположил, что стихийное бедствие вызвано запуском 8–10-метровых снарядов со спутника на орбите Земли.

Никакими стержнями такие землетрясения вызвать невозможно. Сбросить их со спутника, чтобы они пробили земную кору на глубину пять километров, — нет, даже если сделать их из титана. Титан прочный, но не настолько, и столько энергии не высвободится. У людей в Турции стресс, много жертв. Может, Йылдырыма тоже землетрясение затронуло лично. Вот и начинается конспирология, предположения, теории. Но никакие титановые снаряды по всему миру землетрясения устроить не могут, — добавил Суконкин.

Вечером 20 февраля на юго-востоке Турции произошли два новых землетрясения. По данным AFAD, магнитуда двух толчков составила 6,4 и 5,8, они были зафиксированы с разницей в 17 минут. СМИ сообщали, что в районе Дефне провинции Хатай несколько домов были полностью разрушены. Также подземные толчки ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане и Сирии.

Ранее геолог, профессор Стамбульского университета Окан Туйсуз заявил, что данное землетрясение не было афтершоком после разрушительного удара 6 февраля — оно стало самостоятельным подземным толчком на линии разлома. Он предупредил, что в дальнейшем стоит ожидать новых землетрясений подобной мощности.