Стало известно, сколько россиян не верят Путину ВЦИОМ: Путину не доверяют 15,8% россиян

Фото: Kremlin.ru

Около 15,8% россиян не доверяют президенту России Владимиру Путину, следует из данных опроса ВЦИОМа, опубликованных на сайте центра изучения общественного мнения. При этом 80% опрошенных граждан заявили, что доверяют главе государства. Таким образом, уровень доверия к Путину по сравнению с предыдущей неделей не изменился.

Опрос проводился с 22 по 28 мая по телефону среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет и старше. Выборка была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. По данным ВЦИОМа, деятельность Путина на посту президента одобряют 76,3% респондентов, 13,7% — не одобряют.

Также за неделю вырос рейтинг и премьер-министра России Михаила Мишустина. Его деятельность на посту главы кабмина одобрили 52,9% россиян, уровень доверия к нему вырос с 62% до 62,3%.

По данным фонда «Общественное мнение», каждый десятый россиянин недоволен работой Владимира Путина на посту президента России. Положительно оценивают работу главы государства 79% респондентов, остальные затруднились с ответом. О доверии президенту заявили 77% участников исследования. Недоверие российскому лидеру выразили 14%, затруднились с ответом 10%.