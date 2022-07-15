Стало известно, сколько россиян доверяют Владимиру Путину ФОМ: Путину доверяют 79% россиян

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян, показали результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». Деятельность Путина на посту главы государства одобряют 81% граждан.

79% опрошенных заявили о доверии президенту, 13% «скорее не доверяют» российскому лидеру, остальные затруднились ответить. 81% респондентов считают, что Владимир Путин «скорее хорошо» выполняет свои обязанности как глава государства. Еще 10% участников ответили, что президент работает «скорее плохо». 9% с ответом затруднились.

Опрос проводился 10 июля среди полутора тысяч совершеннолетних респондентов. Он проходил в 104 населенных пунктах России в 53 регионах страны. Интервью проводилось по месту жительства, сообщается, что погрешность не превышает 2,5%.

Буквально месяц назад показатели доверия к президенту были немного ниже. Тогда о полном доверии главе государства заявили 76% россиян. Еще 15% респондентов отмечали, что скорее не доверяют президенту, а ещё 9% затруднились ответить.