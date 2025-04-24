Стало известно, почему убили полицейского из Кингисеппа NEWS.ru: предполагаемый убийца полицейского из Кингисеппа мог сбежать из армии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве полицейского в Кингисеппе Руслан Тимофеев неделю назад сбежал из армии, заявил в беседе с NEWS.ru его знакомый, пожелавший остаться анонимным. Он высказал мнение, что мужчина мог получить на службе психологическую травму. Кроме того, по его словам, Руслан употреблял наркотики, что тоже могло стать причиной его поведения.

Моя бабушка встретила в магазине его друга, они поговорили. Друг рассказал, что неделю назад Руслан из армии сбежал. Возможно, там что-то с ним произошло, вот он и вернулся таким. Может, психологические нагрузки? А может, и наркота. Говорили, что он употреблял, — заявил знакомый подозреваемого.

По его словам, Тимофеев жил с мамой и отчимом, но его воспитанием занималась преимущественно бабушка, так как родители сильно выпивали, иногда у них доходило до драк. Также знакомый предполагаемого преступника сообщил, что Руслан в последнее время вел себя ужасно: гулял по городу и взрывал петарды, пугая прохожих.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что неизвестный зарезал 24-летнего оперуполномоченного уголовного розыска Дмитрия Семеновых в Кингисеппе. Полицейский обратил внимание на прохожего, который был схож по приметам с разыскиваемым за совершение противоправных действий, и подошел для проверки документов. Молодой человек вонзил в шею Семеновых нож и скрылся. В поисках преступника участвуют 300 человек и вертолет. В городе объявлен план «Перехват».