Стало известно о родстве Сырского с лжеминером из Владимира «Зебра ТВ»: брата Сырского судили за ложное сообщение о бомбе в ТЦ во Владимире

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Александр Сырский

Младшим братом нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского оказался житель Владимира, осужденный за ложное сообщение о минировании торгового центра, выяснил телеканал «Зебра ТВ». В 2014 году Ленинский районный суд города приговорил его к штрафу в размере 30 тысяч рублей и обязал возместить ущерб полиции в сумме 4,3 тысячи рублей.

Речь идет об Олеге Сырском, который в 2012 году стал героем криминальной сводки Владимира. 7 ноября он позвонил в полицию и сообщил о бомбе, заложенной в торговом центре «Атак». Сообщение оказалось ложным: полицейские выяснили, что мужчина звонил в состоянии алкогольного опьянения, желая отомстить охраннику ТЦ, с которым он поссорился.

На момент совершения преступления Олег Сырский работал в одном из частных охранных предприятий. В суде сообщили, что мужчина родился в 1973 году в ГДР.

До этого Олег Сырский рассказывал, что до сих пор живет во Владимире, уже много лет не общается с родственником и ничего про него не знает. По его словам, Александр переехал на Украину давно и сейчас у него там семья и служба.

Главком ВСУ родился в 1965 году в селе Новинки Владимирской области. Он поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище, а затем продолжил обучение на Украине в Академии вооруженных сил и Национальной академии обороны.