Стало известно о предаварийном состоянии крейсера «Михаил Кутузов» ТАСС: крейсер-музей «Михаил Кутузов» в предаварийном состоянии и нуждается в ремонте

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Крейсер-музей «Михаил Кутузов», базирующийся в Новороссийске, находится в предаварийном состоянии и нуждается в срочном ремонте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в одной из ветеранских организаций ВМФ. По словам собеседника агентства, провести необходимые работы можно только в одном месте, но это крайне затруднительно.

Ранее сообщалось, что артиллерийский крейсер проекта 68-бис «Михаил Кутузов», спущенный на воду в 1952 году, планируется перевести из Новороссийска в филиал парка «Патриот» в Севастополе, однако корабль может не вынести подобную буксировку по техническим причинам.

Второе дно крейсера практически все залито бетоном, но это не спасает от поступления воды. Водоотливные насосы на «князе» работают постоянно. Поэтому налицо необходимость его скорейшего докования, — рассказал источник агентства.

Он отметил, что единственное место, где можно провести ревизию технического состояния судна — это плавучий док ПД-190, который был построен в 1985 году специально для докования (проведения осмотра, покраски подводной части и выполнения ремонтно-профилактических работ) авианосцев. Однако технические возможности локации для приема кораблей ограничены и из-за ветхости все время сокращаются.

Предыдущее докование крейсера «Михаил Кутузов» проводилось в Севастополе в 2000 году. Для перемещения корабля туда прорабатывался вопрос об использовании понтонов, применявшихся при строительстве Крымского моста, однако перед этим корабль все равно должен пройти доковый ремонт, не проводившийся более 20 лет.

Известно, что в военном ведомстве планировали, что крейсер-музей «Михаил Кутузов» будет отремонтирован в Новороссийске до конца 2020 года.

Ранее сообщалось, что ТАРК «Петр Великий» может быть выведен из боевого состава российского ВМФ по причине серьезных финансовых затрат при ремонте и модернизации корабля. В настоящее время крейсер является флагманом Северного флота России. Это единственный боевой надводный атомоход в отечественном ВМФ и крупнейший действующий неавианесущий боевой корабль в мире.

Также сообщалось, что головная неатомная подводная лодка проекта 677 («Лада») «Санкт-Петербург» планируется к списанию. Причиной списания назван дорогой ремонт плавательного средства.