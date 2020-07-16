Стало известно о первом аресте участника акции 15 июля в Москве

https://static.news.ru/photo/b2d38382-c792-11ea-bc24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Савёловский суд Москвы арестовал на 10 суток активиста Александра Дмитриева, задержанного 15 июля в числе прочих участников несанкционированной акции против поправок в Конституцию в Москве. Арест подтвердил адвокат правозащитного проекта «Апология протеста» Мансур Гильманов.

По его словам, Дмириева признали виновным в нарушении статьи КоАП РФ за участие в митинге, создавшем помехи движению транспорта и пешеходов (ч. 3 ст. 20.2 КоАП). Он останется под арестом на 10 суток. Решение суда будет обжаловано, передаёт «Интерфакс».

15 июля 2020 года в Москве и Санкт-Петербурге прошли несанкционированные акции против поправок к Конституции РФ. В Петербурге мероприятие прошло без эксцессов, а в столице закончилось массовыми жёсткими задержаниями.

В Москве недовольные изначально собрались на Пушкинской площади, чтобы поставить подписи под обращением в Генеральную прокуратуру и Верховный суд. Однако уже в середине мирной акции прозвучали призывы «идти на Кремль». В результате протестующие отправились с лозунгами по центральным улицам столицы, устраивая по ходу шествия лежачие протесты и мешая движению транспорта. В районе Петровки полицейские начали задерживать людей, причём как участников, так и случайных прохожих с журналистами.

Как писал NEWS.ru, во время митинга 15 июля на Пушкинской площади полиция задержала 139 человек, из них 62 были привлечены к административной ответственности. Остальных задержанных обязали явиться в отделение полиции. Задержанным вменялось нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга.