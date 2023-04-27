Стало известно, о чем может сообщить привычка кусать губы Психолог Мелехин призвал обратить внимание на эмоциональное состояние при привычке кусать губы

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Людям, которые привыкли кусать губы или щеки, следует обратить внимание на свое эмоциональное состояние, предупредил клинический психолог высшей квалификационной категории Алексей Мелехин. Он объяснил aif.ru, что такое поведение может оказаться приемом для самоуспокоения, которое необходимо при внутренних переживаниях.

Когда люди кусают губы и щеки — это не может относиться к норме. Скорее, это надо расценивать как индикатор поведения, который указывает, что что-то происходит в психическом состоянии человека, что-то случилось с его эмоциональной регуляцией, — рассказал специалист.

По словам психолога, эта привычка также может свидетельствовать о самоповреждающем поведении. Он пояснил, что человек переключает внутреннюю боль на физическую. При этом часто люди осознают, что они вымещают свои эмоции таким способом, но самостоятельно справиться с этим не могут.

Если же человек не замечает, что кусает губы и щеки, а единственным индикатором становятся появляющиеся язвочки и дискомфорт в области рта, у него может быть тревожное расстройство, предупредил психолог. Специалист также назвал оппозиционное расстройство личности возможной причиной появления такой привычки. Обычно при этом проявляется агрессивность, зависть и враждебность.

Часто психологические сбои проявляются не только через вредную привычку, но и внешне. Мелехин отметил, что следует обратить внимание на высыпания в районе шеи. При расстройствах у человека также может быть привычка кусать ногти, проблемы с ЖКТ и коморбидный бруксизм, когда постоянно двигаются желваки.

Психолог Евгения Пименова ранее объяснила, что некоторые люди имеют привычку «заливать» проблемы алкоголем, так как видят в спиртном некое спасение, возможность расслабиться и на время избавиться от гнетущих чувств. По ее словам, к помощи алкоголя обычно прибегают, когда человек находится в состоянии стресса и ему сложно справиться с этим.