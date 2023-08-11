Стало известно, можно ли пить воду после дыни Диетолог Шестакова: дыню можно сочетать с любыми напитками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дыню можно сочетать с любыми жидкостями без вреда для здоровья, в том числе можно пить после употребления продукта воду, рассказала врач-диетолог Ольга Шестакова. В беседе с «Москвой 24» специалист назвала мифом распространенное мнение, что сочетание дыни с напитками может нарушить процессы пищеварения. Диетолог подчеркнула, что организм человека спокойно справляется с разделением продуктов на фракции и может одновременно переваривать разнообразную пищу.

Жидкости просто пройдут по малой кривизне желудка и быстрее его покинут, в то время как дыня задержится в большой кривизне органа и останется дольше. <...> Наш желудок прекрасно справляется с разделением продуктов на фракции и приспособлен переваривать разнообразную пищу и часто одновременно, — отметила врач.

По словам диетолога, также существует ошибочное мнение, что при употреблении дыни с напитками нарушается кишечная флора и происходит активация процессов брожения или гниения. Шестакова отметила, что нарушить флору достаточно трудно и на нее навряд ли повлияет продукт, который редко появляется в рационе.

В Роскачестве ранее посоветовали положить дыню в темное и прохладное место на мягкую поверхность после покупки. В ведомстве отметили, что в таких условиях плод может храниться около недели.