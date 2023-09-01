Стало известно, за какие посты админа Moscow Calling подвели под статью Адвокат Балашов: дело на админа Moscow Calling завели из-за двух постов

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Андрей Куршин

Уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ в отношении администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина завели из-за двух публикаций, сообщил адвокат Сергей Балашов. По его словам, которые приводит издание «Медиазона» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), оба поста были сделаны минувшей осенью.

Как утверждается, первая публикация была посвящена удару по дамбе на водохранилище вблизи Кривого Рога на юго-западе Днепропетровской области Украины. Во втором посте говорилось об атаке на роддом в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что Андрея Куршина задержали в Москве на Ленинградском вокзале. Его доставили в здание столичного отдела Следственного комитета РФ. По месту жительства Куршина провели обыски. По информации Telegram-канала «112», администратор Moscow Calling работает инженером на предприятии НПО «РИФ», которое занимается разработкой и производством микроэлектронных изделий. Кроме этого, он имеет вторую форму допуска, что позволяет ему знакомиться с секретными документами.

Позднее появилась информация, что Куршин признал свою вину по уголовному делу о распространении фейков об армии. Также он начал сотрудничать со следствием.