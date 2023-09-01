Задержанный админ канала Moscow Calling пошел на сделку со следствием

Фото: vk.com/avkurshin

Андрей Куршин

Задержанный администратор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин признал вину после того, как в его отношении возбудили уголовное дело по статье о дискредитации российской армии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах. Собеседник журналистов также отметил, что Куршин сейчас сотрудничает со следствием.

Он признал вину и сотрудничает со следствием, — сообщил источник агентства.

Ранее уже сообщалось, что Андрея Куршина задержали в Москве на Ленинградском вокзале. Его доставили в здание столичного отдела Следственного комитета РФ. По месту жительства Куршина провели обыски. По информации Telegram-канала «112», администратор Moscow Calling работает инженером на предприятии НПО «РИФ», которое занимается разработкой и производством микроэлектронных изделий. Кроме этого, он имеет вторую форму допуска, что позволяет ему знакомиться с секретными документами.

До этого был задержан экс-сотрудник ФСБ Михаил Поляков, который вел Telegram-канал «Кремлевская прачка». Он шантажировал руководство IT-холдинга «Ланит» публикацией порочащей информации и требовал от компании крупную сумму денег. В отношении Полякова возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере.