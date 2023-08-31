В Москве задержали администратора Telegram-канала Moscow Calling РЕН ТВ: в Москве задержали администратора канала Moscow Calling Куршина

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его словам, задержание было произведено на Ленинградском вокзале после того, как Куршин приехал на поезде из Санкт-Петербурга. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Куршина задержали на Ленинградском вокзале, когда он приехал на поезде из Петербурга, — сказал собеседник РЕН ТВ.

Он добавил, что после задержания Куршина доставили в здание столичного следственного отдела СК. В его доме прошли обыски.

Telegram-канал «112» пишет, что администратор Moscow Calling работает инженером на предприятии НПО «РИФ», которое занимается разработкой и производством микроэлектронных изделий. Кроме этого, он имеет вторую форму допуска, что позволяет ему знакомиться с секретными документами.

Ранее сообщалось о задержании администратора канала «Кремлевская прачка» экс-сотрудника ФСБ Михаила Полякова. По данным СМИ, он был задержан за публикацию ложной и порочащей честь информации о руководстве IT-холдинга «Ланит». За удаление этих сведений Поляков и его сообщники требовали с компании крупную сумму денег. В отношении Полякова возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере. Материалы направлены в Тверской суд столицы для избрания меры пресечения. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.