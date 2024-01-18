Стало известно, какая еще страна может помочь России с яйцами Business Standard: Россия попросила Индию нарастить поставки яиц

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Россия попросила Индию увеличить поставки куриных яиц, сообщают авторы Business Standard Шайн Джейкоб и Шрейя Нанди со ссылкой на президента Общества маркетинга яйцеводов-птицеводов южноиндийского штата Тамилнада Вангили Субраманьяма. По их данным, Нью-Дели готов пойти навстречу Москве.

Россия испытывает дефицит яиц и попросила Индию об увеличении их поставок. В случае решения об этом на правительственном уровне Россия станет для Индии огромным рынком, — сказал Субраманьям.

Он уточнил, что страны уже начали переговорный процесс. Субраманьям добавил, что бройлерные фабрики в городе Намаккал, на которые приходится 95% экспорта яиц, готовы увеличить поставки в РФ.

Ранее стало известно, что Азербайджан поставил в Россию 1,5 млн яиц для дальнейшей реализации в стране. Общий вес доставленной продукции достиг 90,63 тонны. Так, сообщил Россельхознадзор, 11 января через пункт пропуска «Яраг — Казмаляр» была ввезена новая партия яиц из Азербайджана. Объем доставленной продукции составил 306 тысяч штук, вес партии — 18,63 тонны.

Кроме того, 5 января в Россию была доставлена вторая партия яиц из Турции в количестве 316,8 тысячи штук. Общий вес поставки превысил 19 тонн. Первую партию турецких яиц ввезли в страну 3 января в равном количестве продукции.