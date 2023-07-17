Стало известно, как защитить персональные данные Аналитик Муртазин посоветовал использовать двухфакторную авторизацию для защиты личных данных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы защитить личные данные, следует использовать двухфакторную авторизацию, которая будет более качественной, чем смена пароля, посоветовал аналитик Эльдар Муртазин. В беседе с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что при входе в аккаунт используется телефон, на который он зарегистрирован: на него приходит смс или push-уведомление.

При авторизации вы используете свой телефон: смс или push-сообщения, которые приходят на него помимо пароля. В этом случае вы действительно защищены, утечка пароля никак на вас не влияет, не надо сломя голову бежать менять и так далее, — пояснил Муртазин.

Аналитик отметил, что российские сервисы в последнее время часто подвергаются атакам. Муртазин подчеркнул, что данные граждан в таких ситуациях часто утекают в Сеть. Компании, чьи сайты подверглись атакам, должны усилить защиту. Эксперт напомнил, что в марте 2022 года «Яндекс» допустил утечку данных пользователей сервиса доставки еды. За это компании назначили штраф в размере 60 тысяч рублей, что, по мнению Муртазина, «ничто» по сравнению с массивом информации, доступ к которой могли получить мошенники.

Утекли заказы, адреса, личные данные людей, телефоны, доступ в подъезды, что люди заказывали, кому они заказывали, где они живут, с кем общаются. Огромный массив информации утек, а компания практически не понесла за это никакого наказания, — заключил аналитик.

Сенатор Артем Шейкин ранее призвал всех россиян поменять пароли в социальных сетях, не допуская их повторения на разных сервисах. Он также указал на легкомыслие, с которым компании относятся к личной информации о своих пользователях.