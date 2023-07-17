В СФ призвали всех россиян срочно поменять пароли от соцсетей Сенатор Шейкин: россиянам необходимо поменять пароли в соцсетях, не допуская их повторения

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Россиянам следует поменять пароли в социальных сетях, не допуская их повторения на разных сервисах. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. Он отметил, что в сеть уже утекло большое количество персональных данных. Сенатор также указал на легкомыслие, с которым компании относятся к личной информации о своих пользователях.

Призываю всех срочно сменить пароли и сделать их разными в различных сервисах, при создании новых не использовать простые слова и короткие комбинации (ваша дата рождения), сделать его длиной не менее 12 символов, использовать буквы разного регистра, специальные символы, не подряд идущие цифры, — сказал Шейкин.

Он добавил, что существует большая вероятность нахождения паролей в результате утечки в открытом доступе и их использования злоумышленниками. В результате, получив доступ к сервису заказа еды, мошенники могут подобрать логин и пароль к персональнйо почте, «Госуслугам», программам банка и другим сервисам с важной персональной информацией.

Ранее главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер заявил, что пресечь утечки баз данных клиентов крупных компаний, в том числе торговых сетей, можно введением оборотных штрафов для этих фирм. По его словам, в среде российских предпринимателей отсутствует культура защиты персональной информации, а ответственность за ее потерю — «всего лишь штраф в 60 тысяч рублей».