Стало известно, где похоронят актрису Веру Васильеву Театр Сатиры: актрису Веру Васильеву предположительно похоронят на Новодевичьем кладбище

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Вера Васильева

Актрису Веру Васильеву, предположительно похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила РИА Новости пресс-служба Театра Сатиры. Она скончалась в среду, 9 августа, в возрасте 97 лет, причины ее кончины не уточняются.

Вера Кузьминична будет похоронена, предположительно, на Новодевичьем кладбище, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что прощание с актрисой пройдет в Театре Сатиры в субботу, 12 августа. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы и заявил, что ее кончина стала невосполнимой утратой для всей культуры России. По его словам, талантом, мудростью и открытостью артистки восхищались миллионы. Именно такой она останется в памяти близких, друзей и коллеги, добавил президент. Васильева, по словам президента, отличалась по-настоящему ярким и самобытным дарованием.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала Васильеву удивительным оптимистом. По ее словам, актриса любила мир, жизнь и людей. Актер Театра Сатиры Александр Воеводин отметил, что Вера Васильева была прекрасной актрисой и человеком, в нее нельзя было не влюбиться. Он добавил, что Васильева прожила достойную жизнь, и признался, что был рад у нее учиться.