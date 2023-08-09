«В нее нельзя было не влюбиться»: актер Воеводин о Васильевой Актер Воеводин заявил, что в Васильеву было невозможно не влюбиться

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Вера Васильева

Вера Васильева была прекрасной актрисой и человеком, в нее нельзя было не влюбиться, заявил NEWS.ru актер Театра Сатиры Александр Воеводин. По его словам, актриса прожила достойную жизнь. Воеводин признался, что был рад учиться у Васильевой.

Я в театре работаю больше 50 лет, и вся моя жизнь в театре была связана с ее творчеством. Первая встреча была на репетиции «Женитьбы Фигаро», где она играла графиню Альмавиву, а я — Керубино. Она очень помогала, была удивительной, тонкой, нежной, трепетной. В нее нельзя было не влюбиться как на сцене, так и в жизни. Повезло, что на моем пути встречались такие замечательные актеры. Очень печально, что ее не стало, но она прожила достойную жизнь. Обожал наблюдать за ней и учиться у нее, — сказал Воеводин.

Васильева скончалась в возрасте 97 лет. Причины смерти артистки неизвестны, дата и место прощания с ней станут известны позднее. Актриса родилась 30 сентября 1925 года, окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Она снялась более чем в 40 фильмах, самыми известными из которых стали «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Свадьба с приданым». В Московском академическом театре сатиры она играла с 27 марта 1948 года, известна благодаря роли графини Альмавива в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро».