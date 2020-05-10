Стало известно, чем россияне на самоизоляции занимаются по ночам

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Самоизолировавшиеся по домам россияне стали больше времени проводить в Интернете по ночам. Трафик в сетях операторов связи в апреле вырос от 11% до 40% по сравнению с докоронавирусным периодом.

Больше всего времени люди проводят в социальных сетях и мессенджерах, время пребывания там увеличилось вдвое. Чаще стали смотреть фильмы и развлекательные видео. Нередко балуют себя онлайн-шопингом в интернет-магазинах.

При этом объём трафика в сервисах для взрослых почти не изменился и остался на уровне обычных будних дней, сообщают «Известия».

Зато россияне стали проводить больше времени на рабочих ресурсах — трафик различных бизнес-приложений увеличился на треть.

Такие ночные посиделки в Интернете специалисты связывают с изменениями в семейной жизни: сосредоточиться на рабочих задачах тем, у кого не фиксированное трудовое время, либо насладиться любимым фильмом нередко можно в основном в ночные часы, когда не надо отвлекаться на уход за детьми и домом.

Ранее NEWS.ru писал, что в ходе социального опроса 42% респондентов высказались за возможность работы из дома для офисных сотрудников.