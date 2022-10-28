Стали известны сроки завершения частичной мобилизации в России «Ведомости»: частичная мобилизация в России может завершиться на следующей неделе

Фото: Кошелев Илья/news.ru via globallookpress.com

Частичная мобилизация в России может завершиться уже на следующей неделе, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в российском парламенте и администрации президента. При этом отмечается, что особого указа об окончании мобилизационных мероприятий может и не быть, так как это не предусмотрено законодательством. Вместо этого после окончания спецоперации последует указ о демобилизации.

Законом «О мобилизации и мобилизационной подготовке» не предусмотрено указа о завершении частичной мобилизации, — заявил парламентский источник.

Источник в Минобороны пояснил, что изначально частичную мобилизацию планировали завершить именно к концу октября — началу ноября, чтобы она не пересекалась с призывом срочников, который стартует 1 ноября.

Ранее депутат Госдумы и генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев заявил, что России может потребоваться новая волна призыва в рамках частичной мобилизации. По его словам, принятое президентом Владимиром Путиным решение оказалось верным, но было слегка запоздалым. Оказавшимся в зоне СВО 300 тысячам мобилизованных скорее всего потребуется дополнительная помощь.

Гурулев добавил, что в рамках частичной мобилизации призвали именно 300 тысяч бойцов, потому что именно такое количество солдат на данный момент есть возможность обеспечить и обучить. Генерал-лейтенант добавил, что российская промышленность сможет обеспечить и тех, кто встанет в строй позже.