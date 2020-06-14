Стали известны сроки окончания капремонта в больнице Королёва

https://static.news.ru/photo/7cb485b8-ae7d-11ea-a51e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Капитальный ремонт в центральной городской больнице подмосковного Королёва планируют завершить до конца текущего года.

Ранее в соцсетях и мессенджерах распространился видеоролик, на котором показали приёмный покой горбольницы в Королёве. На кадрах видно, что стены, потолки и полы в дырах, в некоторых местах отслаивается бетон. При этом часть пациентов размещены в коридоре медучреждения.

Отмечается, что ремонта в больнице не было с момента постройки в 1979 году, но в 2016-м начались работы. РИА Новости приводит слова пресс-службы муниципалитета, что капитальный ремонт идёт полным ходом, а до приёмного покоя ещё не дошли руки.

Часть первого этажа перекрыта для проведения демонтажных работ. Выполнение всего объёма работ запланировано до конца текущего, 2020 года, — цитирует агентство сообщение.

Отмечается, что травмпункт и приёмный покой, показанные в ролике, вошли в ремонт последними, часть первого этажа перекрыта для проведения демонтажных работ.

Как писал NEWS.ru, в ходе встречи с жителями подмосковного города Королёва председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Марина Юденич обвинила граждан в недостаточном вкладе в федеральный бюджет.