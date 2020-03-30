https://static.news.ru/photo/f6d7a0cc-724c-11ea-84ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пропуска для перемещения москвичей по городу во время карантина будут включать в себя специальные QR-коды. Об этом рассказал председатель «Деловой России» Алексей Репик.

По его словам, в закодированное изображение внесут информацию и о месте жительства, и о месте работы, сообщает РБК.

О тех москвичах, кто работает на удалёнке, в QR-коде заложат лишь информацию про адрес. Им будет разрешён выход на улицу только для похода в аптеку и магазин, а также для выгула собаки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал меры против распространения коронавируса в городе. Через несколько дней жители смогут выходить из дома только при наличии специального пропуска. С 30 марта будет запрещено покидать квартиры. Власти обещают развернуть умную систему контроля за соблюдением правил.