Пропуска для перемещения москвичей по городу во время карантина будут включать в себя специальные QR-коды. Об этом рассказал председатель «Деловой России» Алексей Репик.
По его словам, в закодированное изображение внесут информацию и о месте жительства, и о месте работы,
О тех москвичах, кто работает на удалёнке, в QR-коде заложат лишь информацию про адрес. Им будет разрешён выход на улицу только для похода в аптеку и магазин, а также для выгула собаки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал меры против распространения коронавируса в городе. Через несколько дней жители смогут выходить из дома только при наличии специального пропуска. С 30 марта будет запрещено покидать квартиры. Власти обещают развернуть умную систему контроля за соблюдением правил.
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