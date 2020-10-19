Стали известны минусы закона о приватизации земель на территории нацпарков

https://static.news.ru/photo/f52dceb2-121b-11eb-93fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон о приватизации земель на территориях национальных парков был принят депутатами Госдумы в первом чтении. Теперь местные жители могут получить доступ к инфраструктуре.

Так, новый законопроект должен передавать участки в национальных парках из федеральной собственности в региональную и муниципальную. Благодаря этому люди смогут приватизировать данные территории, что позволит решить проблему с улучшением инфраструктуры, передаёт ОТР.

Тем не менее существует и обратная сторона — угроза тотальной застройки. Во время обсуждения законопроекта озвучивалось, что инициатива может «покрывать» попытки передачи в частную собственность особо охраняемых территорий. Если это случится, национальные парки смогут в значительной мере изменить свои границы.

Ранее NEWS.ru писал, что в законопроекте о регистрации, учёте и идентификации животных должна идти речь не только о домашних питомцах, но и о безнадзорных собаках и кошках. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов.

Депутат отметил, что соответствующий документ пока не поступил на рассмотрение нижней палаты парламента, однако ряд предложений парламентариев уже учтён в тексте. Так, сама процедура постановки на учёт для владельцев кошек и собак должна быть бесплатной и максимально удобной.