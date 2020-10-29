США и Китай провели заседание двусторонней рабочей группы по кризисам

https://static.news.ru/photo/908052d2-1a27-11eb-81b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

Минобороны США и Китая обсудили вопросы предотвращения кризиса. Заседание двусторонней рабочей группы прошло в режиме видеоконференции. Информацию распространила пресс-служба Пентагона.

28 и 29 октября 2020 года представители Минобороны США и Китая провели первое заседание рабочей группы по коммуникации в кризисной ситуации в режиме видеоконференции, — цитирует сообщение ТАСС.

В заявлении военного ведомства США отмечено, что в ходе диалога обсуждались концепции коммуникации в кризисной ситуации, предотвращение кризисов и урегулирование кризисов. При этом встреча дала возможность наладить взаимопонимание между американскими военнослужащими и Народно-освободительной армией Китая (НОАК) по принципам предотвращения и урегулирования кризисов, а также снижения риска для ВС.

При этом обе стороны пришли к согласию, что необходимо поддерживать регулярные каналы связи для предотвращения кризисов и проведения посткризисной оценки.

Как писал NEWS.ru, Пекин не намерен бросать кому-либо вызов и призывает Вашингтон объективно смотреть на отношения США с Китаем и Россией. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Таким образом он прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера об укреплении военных альянсов и партнёрств США с другими странами в рамках противодействия Китаю и РФ.