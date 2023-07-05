Среди россиян вырос спрос на летний отдых в странах Азии Гендиректор SpaceTravel Мурадян заявил о росте турпоездок россиян в страны Азии

Фото: Pascal Deloche / Godong/Global Look Press

Российские туристы стали чаще посещать страны Азии, основным фактором для этого стало снятие всех существовавших ранее ограничений, связанных с пандемией COVID-19, заявил в беседе с NEWS.ru генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян. Он пояснил, что основным ограничением для поездок россиян в Китай является выдача виз, поэтому преимущественно туда едут из-за бизнеса и командировок. Самое популярное место отдыха для россиян турэксперт назвал Таиланд.

По его словам, в Северную Корею попасть достаточно легко, для посещения этой страны легко получить визу, однако стоимость путевке весьма недешевая — она будет стоить порядка 300 тысяч рублей.

Популярность Таиланда среди российских туристов обусловлена также отменой ковидных ограничений и возобновлением прямых авиарейсов, уточнил Мурадян.

Кроме того, гендиректор SpaceTravel отметил посещение россиянами Вьетнама.

Он также подчеркнул, что представители туристического бизнеса Южной Кореи активны на российском рынке. По его словам, корейская культура продолжает внедряться за счет музыки и киноиндустрии, что увеличивает интерес россиян к этому направлению.

Ранее в Союзе туриндустрии назвали самые популярные места отдыха у россиян. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, у туроператоров есть множество предложений по поездкам в ОАЭ, Таиланд, Египет и Шри-Ланку. Из внутренних направлений лидерами можно считать Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды и курорты Северного Кавказа.