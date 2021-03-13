«Спутник V» начали испытывать на пациентах с онкологией

https://static.news.ru/photo/3fbc3e82-8431-11eb-91e8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начались отдельные испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» на онкобольных, рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Отдельно сейчас исследования онкологических больных уже начались, — рассказал он в эфире шоу Владимира Соловьёва на YouTube.

По его словам, сейчас нет онкологических заболеваний, которые были бы противопоказанием для использования «Спутника V». Единственное исключение — химеотерапия или приём препаратов, которые подавляют размножение клеток.

Если больной находится на таких препаратах, прививка ничего плохого ему не сделает, но в то же самое время не достигнет эффекта вакцинации, — заключил он.

Как ранее писал NEWS.ru, Гинцбург заявил, что человек, страдающий аллергией, может привиться от коронавируса вакциной «Спутник V», если не находится в стадии обострения заболевания.

Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что тем, кто уже переболел коронавирусом, вакцинацию проходить необязательно. При этом он добавил, что прививка может оказаться полезной в качестве защиты от новых штаммов, поскольку вырабатываемые организмом антитела против них бессильны.