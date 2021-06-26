«Спутник Лайт» поступил в гражданский оборот

В гражданский оборот вышли первые серии вакцины «Спутник Лайт». Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передаёт ТАСС.

Вчера первые серии вакцины «Спутник Лайт» вышли с производства для гражданского оборота, — сообщил министр журналистам в Белгороде.

Препарат «Спутник Лайт» в основном будет применяться для вакцинации переболевших и ранее вакцинированных людей.

Министр подчеркнул, что темпы вакцинации в России от коронавируса следует ускорить, поскольку идёт подъём заболеваемости. По его словам, желательно, чтобы люди понимали, что чем раньше мы вакцинируемся от коронавируса, тем лучше.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что прививаться от коронавирусной инфекции можно при любом уровне антител и прививка не может нанести какой-то вред из-за их наличия.

Переболевший коронавирусом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что намерен поставить вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Он подчеркнул, что не сделал этого раньше, так как имел антитела после болезни.