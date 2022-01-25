Спасатели сняли забравшегося на опору Крымского моста мужчину

Спасатели спустили на землю угрожавшего спрыгнуть с Крымского моста в Москве мужчину. Уговорить от отчаянного шага его удалось после того, как сотрудники экстренных служб выполнили его требование, а именно передали сумму, которую, как утверждается, ему не доплатили на работе. С мужчиной вели переговоры психолог и спасатель, при этом он постоянно кому-то звонил и махал сотрудникам МЧС. В итоге его удалось успокоить и договориться с ним.

На кадрах Telegram-канала SHOT видно , что перед тем как спуститься, человек получает от спасателей деньги и пересчитывает их. Как только мужчина оказался на земле, его сразу же окружили правоохранители и посадили в полицейскую машину.

Как сообщалось, экстремал просидел на опоре моста почти час. В экстренных службах рассказали, что его заметили работники дежурной смены спасательной станции «Крымский мост». На место инцидента прибыли представители полиции и МЧС. Движение по мосту было частично перекрыто, пробка растянулась почти на километр.

Это не первый случай разворачивающейся трагедии на Крымском мосту. В сентябре 2021 года после падения с него скончался пожилой мужчина. Чтобы спасти пострадавшего, на место прибыли спасатели, однако после того, как его подняли из воды, помочь ему не удалось.